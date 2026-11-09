Santi ndaje ndo’uséi cocido hũ con galleta atã

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Al parecer, el menú militar no es del agrado de Santi. El expresidente, quien se encuentra con prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, habría rechazado el tradicional cocido hũ y la galleta cuartel, por lo que prefiere comer como en casa.

Según los datos, su doña, la ex primera dama, es la encargada de llevarle todos los días sus viandas para que no tenga que acostumbrarse al menú de los “comunes”. El comandante de la unidad, coronel José Dayub, confirmó que los familiares se encargan de acercarle los alimentos.

Además, Peña habría solicitado contar con resguardo y custodia especial durante su permanencia en el lugar. Pero eso no fue todo. El Ministerio Público también le incautó anoche el teléfono celular que mantenía en su habitación. ¿Será que le puso pire vai, tipo mitã layavai el hecho de que le quitaran el celu, por eso ipochy y no quiso desayunar nuestro tradicional cocido con galleta?