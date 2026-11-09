Tranquiiiilo prosor he’i el gobierno pyahu y abren mesa de diálogo Como bombero con dos mangueras, el presidente de la República, Pedro Alliana, anda tratando de apagar incendios de acá para allá. En medio de todo el…

Los profes se juntaron con el presi de momento y el ministro Ramírez para vichear tema jubilación y el plan de beneficios.

Como bombero con dos mangueras, el presidente de la República, Pedro Alliana, anda tratando de apagar incendios de acá para allá. En medio de todo el guyryry, recibió a representantes de sindicatos docentes como para buscarle la vuelta al tema del rescate de los fondos jubilatorios y que el plan de beneficios docentes no sufra variantes.

Como se sabe, los “profes” están llevando adelante un paro indefinido desde este lunes 9 de noviembre de 2026.

“Es reunirnos para enfocarnos en las prioridades y darles la tranquilidad como la seguridad de que vamos a poner siempre la educación en el centro de todas nuestras acciones y los beneficios para los maestros. Fue una reunión muy productiva en materia de acciones concretas que vamos a tomar y que vamos a seguir trabajando todos en equipo”, expresó el ministro de Educación, Luis Ramírez, en conferencia de prensa, luego del encuentro que se realizó con los maestros.

En la reunión en mandatario prometió priorizar los mecanismos de sostenibilidad para la Caja Fiscal y se coordinaron las mesas técnicas financieras orientadas al Presupuesto 2027.