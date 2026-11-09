[VIDEO] ¿Discriminación? Quiso trans-nochar en un bailongo de ashá y no le dejaron entrar “Imagínate venir de tu país porque pasa esto y que vuelva a pasar”, escribió Shirley Boom en su cuenta de instagram, para denunciar discriminación en…

“Imagínate venir de tu país porque pasa esto y que vuelva a pasar”, escribió Shirley Boom en su cuenta de instagram, para denunciar discriminación en un lugar nocturno de curepilandia. Al parecer le dijeron que no podía entrar a la fiesta a disfrutar con el rollo y esto despertó con tuti voi su enojo. “Ahí está mi abogado, que venga el dueño a dar la cara y a hablar con nosotras. Somos 10 chicas trans que queremos entrar”, exigió.

Los guardias del lugar le tiraron que ya hubo peleas de chicas trans y que por ese motivo ndaje no le permitían ingresar. “Y si es por eso que no entren nacidos hombres, nacidas mujeres, porque ellos también se pelean. Una discriminación es lo que están haciendo”, tiró Shirley Boom con mucha rabia.

Un gran guyryry en las redes sociales se armó con todo lo ocurrido. Con la tensión, empezaron los tiroteos cruzados de gente que apoyó a los guardias porque la casa se reserva el derecho de admisión, pero avei estuvieron quienes apoyaron a Shirley y sus amigas.