[VIDEO] Guarará entre Gustavo Gómez y la poli en pleno partido Ocurrió en el duelo entre Vasco Da Gama y Palmeiras por la liga brasileña.

Gustavo Gómez cara a cara con la policía de Brasil en pleno partido.

¡Se armó el guarara de aquellos en Brasil y nuestro compatriota Gustavo Gómez fue el centro del guyryry! En medio de un partido candente, Palmeiras tumbó por penales a Vasco da Gama y selló su pase a la finalísima. Pero antes de festejar, la sitú se puso color de hormiga y el capitán albirrojo terminó a los pechazos limpios.

Con los nervios de punta, el zaguero fue directo a encarar a la terna arbitral con reclamos bien picantes. Al toque entraron los uniformados de la Policía Militar para atajar la estampida de los jugadores furiosos.

Gómez no se achicó un milímetro, subió los decibeles y quedó cara a cara con la mismísima ley en plena cancha. La polémica explotó cuando lo acusaron de tirar una frase supuestamente vinculada al crimen organizado.

Rápido de reflejos, el capitán paraguayo puso paños fríos y desmintió todo ante las autoridades del cotejo. El bochinche no pasó a mayores gracias a las oportunas aclaraciones en medio de la tremenda calentura.

Calmadas las aguas, Palmeiras sacó boleto a la gran final copera y Gómez volvió a ser el gran caudillo.