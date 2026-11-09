[VIDEO] “¡Puerto Rico, aquí está Paraguay!" he’i ñande Miss Universo👑 “¡Puerto Rico, aquí está Paraguay! Con la fuerza de mis raíces, el corazón de mi gente y la determinación de hacer historia”, escribió en sus redes G…

“¡Puerto Rico, aquí está Paraguay! Con la fuerza de mis raíces, el corazón de mi gente y la determinación de hacer historia”, escribió en sus redes Gretha Matiauda, nuestra Miss Universo Paraguay.

Ella llegó a la “Isla del encanto” para representarnos en el certamen de miss Universo y realizó una entrada triunfal al bajar de unas escaleras luciendo un traje albirrojo, y la panera paraguaya de ñanduti en las manos.

Se unió inmediatamente a la concentración oficial del certamen en San Juan junto a las demás candidatas internacionales. La gala final se prepara para el 24 de noviembre.