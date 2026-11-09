Buscar
Farándula

[VIDEO] “¡Puerto Rico, aquí está Paraguay!" he’i ñande Miss Universo👑

“¡Puerto Rico, aquí está Paraguay! Con la fuerza de mis raíces, el corazón de mi gente y la determinación de hacer historia”, escribió en sus redes G…

Agregar Crónica en
Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay

“¡Puerto Rico, aquí está Paraguay! Con la fuerza de mis raíces, el corazón de mi gente y la determinación de hacer historia”, escribió en sus redes Gretha Matiauda, nuestra Miss Universo Paraguay.

Ella llegó a la “Isla del encanto” para representarnos en el certamen de miss Universo y realizó una entrada triunfal al bajar de unas escaleras luciendo un traje albirrojo, y la panera paraguaya de ñanduti en las manos.

Se unió inmediatamente a la concentración oficial del certamen en San Juan junto a las demás candidatas internacionales. La gala final se prepara para el 24 de noviembre.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias