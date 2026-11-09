“Y ahora estoy solo… soloooo… 🎶”: abogados dejan plantado a Miguel Vázquez

En medio del incendio que se armó cuando explotó la bomba de ueno bank, el que quedó más solo que Caín el día del hermano es el empresario Miguel Vázquez a quien sus abogados le dijeron “chau, chau adiós”. Es que su equipo de defensa renunció en masa y se mandó a mudar.
El pa’a es que, dentro del proceso judicial que se está llevando adelante, ahora el procesado, quien fuera exvicepresidente y CEO de la entidad bancaria, tiene, por obligación, que designar nuevos defensores técnicos para hacer frente a las actuaciones del Ministerio Público.
Esta situación se da pocos días después de que la Fiscalía presentara una imputación formal y solicitara la prisión preventiva para Vázquez, argumentando riesgo de fuga y posible obstrucción de la justicia.
Vázquez, quien está imputado por delitos como lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercial, hoy en día está recluido en el Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.