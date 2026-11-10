“A no aflojar”, avisa Ávalos El goleador Franjeado sabe que Olimpia está a un paso de una nueva vuelta olímpica y no quiere dejar ningún detalle al azar.

De a poco en el campamento de Olimpia está apareciendo la ansiedad de cara a una nueva definición de campeonato que tiene al Decano como gran protagonista. El mundo Franjeado sabe que le falta medio paso para conseguir una estrella más y se siente en el ambiente.

El plantel que comanda “Vitamina” Sánchez ya sabe cuándo puede dar ese paso, será el 22 de noviembre en el Defensores del Chaco ante Sportivo Trinidense, y su goleador, Gabriel Ávalos, avisa que hay que estar atentos.

“Estamos a un paso, después de una victoria enorme. A no aflojar y ahora más que nunca, necesitamos de todos. ¡Apoyemos y alentemos juntos hasta el final!“, tiró Ávalos en su cuenta de Instagram.