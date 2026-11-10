Abrieron la bóveda de “Chanti” y, para sorpresa de nadie, pasó lo que se sabía Después de mucho tantear, finalmente los miembros de la comitiva del Ministerio Público que está vicheando de arriba abajo la casa del expresidente S…

Después de mucho tantear, finalmente los miembros de la comitiva del Ministerio Público que está vicheando de arriba abajo la casa del expresidente Santiago Peña, pudieron llegar hasta el caracú de la famosa bóveda. Y, para sorpresa de nadie, pasó lo que se sabía.

Luego que una serie de vecinos habían dicho el que pasado lunes el movimiento fue incesante en horas de la noche, que luego se extendió hasta la madrugada, la Fiscalía he’i que en ese “rincón” secreto no había más que aire esperándolos.

Muchos apuntaron a que la reacción tardía de los agentes investigadores habría permitido que el lugar no haya sido revisado en el instante adecuando, sospechándose que se dio tiempo a su vaciamiento, si es que hubo dentro algo en algún momento.

La primera vez que tantearon penetrar en lo más profundo se encontraron con el pa’a de un sistema que no dejaba avanzar. Por eso la casa quedó con custodia. Finalmente, en la víspera, lograron meterse luego de recibir las indicaciones de “Chanti” por intermedio de su abogado. Pero solo el vacío los aguardaba.