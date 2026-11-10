Alliana exige a sus ministros medicamentos en hospitales y cero tolerancia a la corrupción El presidente py’ahu Pedro Alliana puso las cartas sobre la mesa y les marcó la cancha a sus ministros: quiere hospitales con medicamentos, obras que…

El presidente py’ahu Pedro Alliana puso las cartas sobre la mesa y les marcó la cancha a sus ministros: quiere hospitales con medicamentos, obras que avancen y, sobre todo, nada de andar metiendo la mano en la lata del Estado.

Las instrucciones fueron claras y, según contaron los propios secretarios de Estado, el mandatario pidió que dejen un poco los escritorios y salgan a recorrer el país, para mirar de cerca los problemas de la gente y buscar soluciones.

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, señaló que los trabajos no deben parar y que habrá reuniones cada 15 días con representantes del sector de la construcción para controlar el avance de las obras. También habló de cuidar cada guaraní del dinero público.

Por su parte, el ministro de Salud, Ricardo Isaías Fretes, contó que Alliana insistió en un tema que toca directamente el bolsillo y la salud de la ciudadanía: ¡que no falten medicamentos en los hospitales! Para eso, ya están moviendo las piezas con los proveedores, buscando garantizar el abastecimiento de remedios.

Fretes también anunció que este viernes viajará hasta Pilar para recorrer los servicios de salud y verificar de primera mano la situación de las comunidades afectadas por las inundaciones.