¡Aihue! Presentan muñeco de “Chanti” con uenos accesorios En redes sociales se puede ver que aparece con su banco, su tobillera electrónica, su renuncia y todos los bolonquis en los que se metió. La cacerolita viene por separado.

El ingenio de loperro no tiene límites. En medio de toda la crisis y la angustia que se vive en nuestro país, hay gente que se las ingenia para sacarle un poco de sonrisa al rollo.

Pasa con la cuenta en Instagrama llamada AI.juee, que ñembo hizo un lanzamiento del muñeco especial “Chanti Pena”, en honor a nuestro ex presidente letradito que viene con todos sus accesorios: el banco, las demandas, los maletines, la tobillera eléctrica y hasta su renuncia. Eso sí, la cacerolita viene por separad.

La perrada tomó con muy buena onda este material hecho con inteligencia artificial y algunos hasta pidieron que se haga de verdad el muñeco.