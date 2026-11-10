¡Chau loco! Tras choque, llamaron a la grúa y el tipo estaba más chalai que los vehículos

Un accidente de tránsito en Navarra, España, terminó de la manera menos pensada cuando hizo acto de presencia una grúa para sacar a los vehículos de la carretera. Al llegar al sitio, tanto las autoridades que estaban interviniendo como quienes se vieron afectados en el siniestro se quedaron en el aire cuando pillaron que el prójimo estaba más chalai que los móviles reventados.

Las autoridades llegaron al lugar en el que un auto se metió por un tractor que, aparentemente, cruzó la ruta de manera imprudente. Una vez que verificaron que ninguno de los choferes sufrió heridas que requirieran un traslado de urgencia, pusieron manos a la obra para sacar los vehículos del asfalto.

Ahí fue que se llamó al de la grúa pero, cuando el tipo llegó, se dieron cuenta que no estaba “entero”. Después de hacerle el ka’utest a los choferes, dando negativo en ambos casos, sometieron al de la grúa a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes. El resultado fue ¡positivo! Finalmente, fue denunciado administrativamente por una infracción contra la seguridad vial.