El Cacique reconoce que fue perjudicado por ueno A través de un comunicado oficial, la directiva de Guaraní dio a conocer su situación actual en medio de la crisis estallada tras la caída del banco.

La directiva del Legendario emitió este martes un comunicado a sus socios e hinchas a fin de explicar la situación del club tras la crisis desatada con la caída de ueno Bank.

Según se explica en el comunicado, parte del patrimonio del club estaba comprometido en la entidad bancaria y ahora los directivos ya se encuentran trabajando en el proceso de gestionar la recuperación del mismo.

“Se informa a los socios, hinchas y a la opinión pública que el club Guaraní se encuentra entre los depositantes perjudicados por la situación que atraviesa Ueno Bank S.A. En defensa del patrimonio institucional, la Comisión Directiva se encuentra abocada a las gestiones necesarias para reclamar la restitución de los fondos depositados y hacer valer los derechos del club, conforme al marco legal”, reza en parte el comunicado.

Así también, el club indicó que seguirán trabajando para que esta situación no afecte los trabajos de la construcción del nuevo estadio.