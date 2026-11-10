El Kure sigue siendo de “Primera”

Alegría total hubo entre los luqueños al concretar la continuidad en Primera División. (Foto APF)

Sportivo Luqueño aseguró su continuidad en la categoría privilegiada del fútbol paraguayo. Si bien ya lo tenía asegurado tras el empate de Rubio Ñu, que con el 2 a 2 ante San Lorenzo vuelve a la Intermedia, le metió un contundente 3 a 0 al 2 de Mayo, en Itauguá y festejó su permanencia.

Con ese partido se cerró la 19ª fecha del torneo Clausura en el estadio Luis Salinas, donde el Kure hilo su segunda victoria en el certamen.

Iván Maggi, Giovanni Bogado y Walter González marcaron los goles para el triunfo auriazul. Con esto, el conjunto de la ciudad de la música llegó a 22 puntos en la tabla, mientras que el Gallo Norteño se estancó con 30 unidades.