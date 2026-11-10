El sol “se puso” un anillo y en redes sociales ya se pide hasta oraciones voi El kuarahy porã volvió a hacer de las suyas y apareció con un enorme anillo luminoso a su alrededor, sorprendiendo a más de uno en Asunción y Central…

El kuarahy porã volvió a hacer de las suyas y apareció con un enorme anillo luminoso a su alrededor, sorprendiendo a más de uno en Asunción y Central. Y como si fuera poco, el fenómeno llega justo cuando el horno no está para bollos, debido a que el ambiente está más pesado que plomo revestido y de yapa las condiciones del tiempo amenazan con tormentas.

No es la primera vez que aparece esta llamativa postal. Hace poco más de un mes ya había llamado la atención de la gente y, después de aquel episodio, llegaron tormentas con granizadas que hicieron de las suyas y dejaron importantes daños ¿coincidencia?.

Mientras los científicos explican que este círculo se forma por la presencia de cristales de hielo en las nubes, en el campo los abuelos tienen otra teoría: cuando el sol aparece rodeado por ese anillo, la lluvia no estaría muy lejos y además no vendría solito. Por eso, más de uno ya anda mirando el cielo y apurándose a juntar la ropa.

En redes sociales la gente inunda de comentarios relacionados a este fenómeno con algún evento Meteorológico y hasta piden oraciones ndaje.

¿Será que se viene otra vez el agua con todo? Por las dudas, mejor no hacerse del distraído: paraguas a mano, ropa bajo techo y mucha atención a los avisos meteorológicos. ¡Porque con este tiempo tan cambiante, uno nunca sabe cuándo el cielo decide largar toda su furia!