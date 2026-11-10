La Albirró mueve a full en la “Ciudad del León” .

Los muchachos de la sele se mueven a full con miras a los amistosos. (Foto @Albirroja)

La sele nacional comenzó kuri este lunes sus actividades en Singapur, donde disputará los dos últimos compromisos internacionales del año, bajo la conducción del entrenador Gustavo Alfaro.

La primera movilización tuvo lugar en el Geylang ActiveSG Field, ubicado en la ciudad de Kallang, con la participación de cinco futbolistas: Mathías Villasanti, Juan Cáceres, Gustavo Caballero, Clever Ferreira y Damián Bobadilla.

El grupo inició así los trabajos en territorio asiático, mientras esperan hína la llegada de los demás convocados, quienes se están sumando progresivamente al grupo albirrojo.