Ladrón gourmet cae con las manos en el locote Un muchachón de 25 pirulos, con unas ganas tremendas al parecer de compartir una ensalada o de meterle un buen sofrito de locote al mediodía, se meti…

Un muchachón de 25 pirulos, con unas ganas tremendas al parecer de compartir una ensalada o de meterle un buen sofrito de locote al mediodía, se metió de mañanita a la huerta ajena a tomar “fiado” locotes.

Arrancó la jornada bien temprano, tipo 07:30, pero le salió el tiro por la culata. Los trabajadores del lugar lo pillaron con las manos en la masa —o mejor dicho, con las manos en el morrón— y no lo dejaron escapar ni a palos.

Lo agarraron ahí mismo y tuvieron que llamar urgente a la Comisaría 12 Central para que le salven de las “piñas” que le esperaba al joven por la rabia que le tenían los muchachos chakeko hendy la situ.

Cuando llegaron los polis, el botín principal era una bolsa llena de pimientos frescos que ya tenía lista para el guiso, el botín fue devuelto a los dueños que de paso se ahorraron la recolección y el muchacho fue a parar a la comisaria y se quedó con las ganas del guiso.