¡Ma’ena! El emotivo respaldo del Rayadito al equipo de VMedia El Sportivo San Lorenzo conserva intacta la cabina de VMedia en el Günther Vogel en solidaridad con los periodistas afectados por el caso del Grupo Vázquez.

El Club Sportivo San Lorenzo se solidarizó abierta y profundamente con todos los periodistas de los medios La Tribu, La Tribuna y Crónica, y mantuvo la cabina del Grupo VMedia intacta en su estadio, el Günther Vogel, esperando por la vuelta de sus huéspedes.

​Agradecieron a los comunicadores por estar siempre pendientes de la institución de manera incondicional partido a partido en la cabina 5, la cual destacan “lleva con orgullo el sello de V-Media por la gente que siempre estuvo en contacto y pendiente de nosotros ​Hoy esa cabina sigue ahí, intacta... y ahí seguirá siempre para recibir a todos los colegas de V-Media - La Tribu - Crónica cada vez que quieran utilizar su espacio de trabajo. Las puertas y los micrófonos podrán sufrir trabas, pero la pasión y el compromiso no se apagan con resoluciones”.

​El comunicado en redes mandó un abrazo “bien rayadito para todos los trabajadores de prensa. Que la voz del periodismo deportivo siga llegando siempre, como sea y donde sea, a través de ustedes”.