Mañami el nuevo cargo que ocupa la bailarina en su ciudad

La bailarina del primera anillo de la Prof. Lorena Azúcar, la cuerona Luli Peralta hizo un anunció mbarete en sus redes sociales. Las reacciones fueron positivas y el rollo le tiró apoyo. Ella está muy orgullosa de la nueva etapa que inicia para servir a la gente de toda su ciudad.
“Con mucho orgullo quiero anunciarles mi designación como Directora de Cultura de mi querida ciudad de Ñemby. Intendente Blas Lanzoni, muchas gracias por la confianza y desde ya mi gran compromiso para reformar la gestión cultural de nuestra ciudad”, he´i en su muro la genia de los pasos prohibidos.
Loperro tienen mucha esperanza en su gestión, “más que merecido”, le dijeron todos voi.