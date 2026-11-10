¡Mañamí! La intendenta conoció al que manda en la Muni 🐈 “Asu” es el michi famoso de la Municipalidad de Asunción. Apareció en el lugar hace unos cuatro años y fue nombrado como miembro de la Dirección de T…

“Asu” es el michi famoso de la Municipalidad de Asunción. Apareció en el lugar hace unos cuatro años y fue nombrado como miembro de la Dirección de Tránsito.

No es ningún planillero, porque hace hasta videos invitando a la ciudadanía a gestionar sus documentos.

Ahora comenzará una nueva etapa y ya conoció a Sole Nuñez. “Hola humanos. 👀🙌🏻¡Ya le conocí a mi nueva jefa, Sole Núñez! Creo que le caí bien" he’i el felino en sus redes, pero la gente comentó que en realidad es Sole quien conoció a su jefe.

“Creo que Sole le conoció al jefe”, “En realidad Sole conoció al jefe de la Muni”, “Lo que Sole no sabía es que él es su nuevo jefe” fueron algunos de los comentarios que la gente dejó en la cuenta de Instagram de @elgatoasu