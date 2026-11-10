¿Mba’epa hina he’ise Iturbe con su post? ☹️ El jugador de Cerro sigue apartado del plantel y dejó un mensaje muy extraño en sus redes sociales.

Juan Manuel Iturbe sigue hina estando fuera del plantel profesional de Cerro Porteño, pero este martes sorprendió en sus redes con un llamativo posteo acompañado de algunas fotos junto a sus hijos.

“No hay mal que por bien no venga” he’i Iturbe en su cuenta de Instagram, en la que también subió imágenes con la camiseta azulgrana. Juan Manuel forma parte del listado de futbolistas apartados por la comisión directiva semanas atrás, más específicamente después de la derrota ante el Sportivo Trinidense en Itauguá.

Más allá de esto, Iturbe es el único que continúo junto al plantel acompañando como un referente del equipo, y prácticamente como un hincha más. En los últimos días trascendió que le solicitó a la comisión directiva del Ciclón un plazo para ponerse a punto y una nueva oportunidad para darle al club todo su potencial y cambiar la imagen que había dejado en los últimos partidos.