¡Oveve la Albirroja en Singapur! El equipo del “Cazador” sumó otra jornada de trabajo en Kallang, Singapur, donde este viernes enfrentará al seleccionado local en su penúltima prueba amistosa del año.

La selección paraguaya tuvo este martes su segundo día de trabajo en suelo asiático y Gustavo Alfaro ya pudo contar con plantel casi completo. 24 de los 27 futbolistas citados ya trabajaron con el “cazador de utopías” preparando lo que será el juego amistoso de este viernes ante Singapur.

La Albirroja se movilizó en el complejo “Geylang ActiveSG Field”, en la ciudad de Kallang. Alfaro solo espera por la llegada de Diego Gómez, Robert Morales y Allan Wlk, quienes se sumarán al plantel en las próximas horas, para ir perfilando el onceno titular.

Este miércoles está prevista otra movilización con atención a la prensa de algunos futbolistas. Este viernes 13 de noviembre, desde las 09:00 (hora paraguaya), en el Estadio Nacional de Singapur, en Kallang, Paraguay medirá a Singapur. Será el primero de los dos amistosos programados en esta gira asiática, que se completará el martes 17 de noviembre frente a Japón, en el mismo escenario.