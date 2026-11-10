Una mujer de 33 años fue condenada a chuparse seis meses de cárcel por haberle dado “me gusta” a la publicación que hizo su ex chuli en una red social. El tema es que ta tenía ndajeko un “prontuario” encima por se pohyi con el arriero y rozar lo tóxico.

Un Tribunal de Tokio, en Japón, fue el que decidió que la mujer debía hacerse cargo de su conducta porque todos los “cháke” previos no sirvieron para nada. La gota que colmó el vaso en esta historia es que la fulana le dio 14 “me gusta” a una publicación de su expareja en la red social X.

Atendiendo a que pesaba una orden de alejamiento sobre la misma, siguió a full con su conducta, lo que se entendió como una suerte de amedrentamiento de ella hacia él. “Se trata de un delito persistente y malicioso que infundió miedo en la víctima y que no puede eludir una condena severa”, he’i la sentencia.

En mayo recibió además una multa de 200,000 yenes (unos mil euros) por acoso, y una semana después retuiteó una publicación de su expareja en X y le dio “me gusta” a full.