“Queda un pasito más”, he’i Romeo Olimpia ya conoce la fecha en la que recibirá al Sportivo Trinidense, juego en el que quiere asegurar ya el título del Clausura 2026 y Romeo Benítez sabe que está cerca.

La famosa frase que dice: “pan dulce, sidra y Olimpia campeón” está a punto de repetirse. El Decano, al final de la Fecha 18 del Torneo Clausura, quedó más puntero que nunca y un solo punto lo separa de su estrella número 49.

Con los resultados que se dieron este fin de semana, la gran victoria del Franjeado ante Guaraní, la goleada de Libertad sobre Nacional y el triunfo de Trinidense sobre Ameliano, el equipo de “Vitamina” saca 7 puntos de ventaja al frente de la tabla, sobre su inmediato seguidor, que hoy es el “Triki”.

Con este panorama, ¿cuando puede ser campeón el equipo de “Vitamina”? La APF ya programó la siguiente fecha del Torneo Clausura, la 19, y el Decano recibirá a Sportivo Trinidense, su escolta, el domingo 22 de noviembre a las 18: en el Defensores del Chaco. Con un empate le basta al equipo de “Vitamina” para gritar campeón por segunda vez en el año.

Bernardo Romeo Benítez, una de las figuras de las últimas fechas, ya palpita lo que puede ser la coronación. “Seguimos a pasos firmes como este club nos obliga, aún queda un pasito más, vamos todos juntos Olimpia”, tecleó el bailarín en su cuenta de Instagram.