Rezale a San Pancracio: IPS metió querella buscando recuperar dinero Después que se confirmó que el Instituto de Previsión Social (IPS) había metido nada menos que 516 millones de dólares en ueno bank, los responsables…

Buscando que se recupere lo que se pueda, desde el Instituto de Previsión Social metieron una querella.

Después que se confirmó que el Instituto de Previsión Social (IPS) había metido nada menos que 516 millones de dólares en ueno bank, los responsables jurídicos de la entidad le metieron una querella de aquellas a la entidad bancaria en procura de recuperar aunque sea algo de ese dineral, Y sí, más que un fallo a favor, lo que habría que hacer es rezarle a San Pancracio a ver si da una manito.

En la acción judicial, que igualmente se extiende a eventuales autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), se apunta a hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, y fue promovida por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos.

Con esta presentación, la previsional busca que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de las personas involucradas y avanzar en las acciones legales orientadas a recuperar los recursos públicos comprometidos.

Más que nada se apunta a las personas físicas que pudieran tener responsabilidad en los hechos, por lo que se diferencia de otros procesos en los que las obligaciones económicas recaen sobre las instituciones involucradas, a quienes se les inició igualmente una causa.