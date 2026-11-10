Sale a la luz la historia de terror detrás del intento de feminicidio Hasta donde se sabía, él, un docente jubilado de 54 años, había perdido la vida ahogado en las aguas del río Paraguay luego de tirarse con un vehícul…

Hasta donde se sabía, él, un docente jubilado de 54 años, había perdido la vida ahogado en las aguas del río Paraguay luego de tirarse con un vehículo. Aparentemente, el mismo habría intentado “llevarse” con él a quien fuera su pareja, una mujer de la mitad de su edad. Sin embargo, ella logró saltar a tiempo y salvarse. Pero, detrás, hay una historia de terror cuyos detalles están saliendo ahora a la luz.

Ya se sabía que el hombre había dejado a su esposa para vivir una “aventura” con esta joven de solo 27 años. Ambos incluso habrían convivido bajo un mismo techo en la ciudad de Luque. Justamente fue ese momento el que marcó el punto de partida de un montón de hechos que terminaron de manera fatal.

La mujer ya lo había denunciado por maltratos físicos y psicológicos, asegurando que era víctima permanente de golpes y humillaciones. Ella decidió regresar a Vallemí, ciudad en la que residía. Ante el temor que pase algo, pidió una orden de alejamiento, la cuál estaba vigente.

Los investigadores apuntaron a que el arriero también llegó a la ciudad y se hospedó en un hotel, desde donde la habría llamado insistentemente. Ante el temor que pasara algo, ella accedió a verlo. Pero, al llegar, el mismo la habría obligado a subir al vehículo que tenía, conforme la denuncia.

Luego de dar algunas vueltas por el lugar, finalmente el hombre arremetió a velocidad hacia la zona del puerto. Cuando más cerca del agua estaba, más apretó el acelerador. Fue en ese momento que él le habría dicho “yo no te voy a matar, pero vamos a morir juntos”.

Fue ahí que ella logró zafarse del vehículo justo a tiempo para no hundirse en el agua con auto y todo. Él no salió. Nadó hasta la superficie y logró atajarse a un bote que estaba amarrado y eso le permitió contar la terrible historia.

Un suboficial de la Prefectura Naval acudió al lugar y encontró a joven detrás de una embarcación, en estado de shock y con golpes en la cabeza y rasguños en distintas partes del cuerpo. Ahí relató cuáles fueron las últimas palabras del hombre y que ahora los investigadores dieron a conocer. Radio Suceso las compartió en redes dejando en relieve la situación traumática que la joven debió soportar antes del desenlace fatal de quien fuera su pareja.