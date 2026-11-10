[VIDEO] El emotivo momento que vivió Marko Kaethler tras el histórico oro

Momento histórico y más que emotivo para el deporte paraguayo. Marko Gabriel Kaethler conquistó la primera medalla de oro paraguaya en los Juegos Olímpicos de la Juventud y se colocó en lo más alto del podio.
El deportista paraguayo, tras lograr un impresionante lanzamiento de jabalina de 73,49 metros, emocionó a todos al escuchare el himno nacional en el momento de la premiación. Su hazaña hizo puso la bandera paraguayo en lo más alto en Dakar y marcó un momento inolvidable para el deporte nacional.
🇵🇾🥇 ¡Histórico triunfo para Paraguay! ✨🏆Marko Gabriel Kaethler conquistó la primera medalla de oro paraguaya en los Juegos Olímpicos de la Juventud, tras lograr un impresionante lanzamiento de jabalina de 73,49 metros. Su hazaña hizo sonar el Himno Nacional en Dakar y marcó un momento inolvidable para el deporte nacional. #LaTribuna #LaTribunaParaguay #LaTribuResiste— Diario La Tribuna Paraguay (@TribunaParaguay) November 10, 2026