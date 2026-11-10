[VIDEO] El emotivo momento que vivió Marko Kaethler tras el histórico oro Marko Kaethler conquistó la primera medalla de oro paraguaya en los Juegos Olímpicos de la Juventud y así vivió su momento en lo más alto del podio.

Momento histórico y más que emotivo para el deporte paraguayo. Marko Gabriel Kaethler conquistó la primera medalla de oro paraguaya en los Juegos Olímpicos de la Juventud y se colocó en lo más alto del podio.

El deportista paraguayo, tras lograr un impresionante lanzamiento de jabalina de 73,49 metros, emocionó a todos al escuchare el himno nacional en el momento de la premiación. Su hazaña hizo puso la bandera paraguayo en lo más alto en Dakar y marcó un momento inolvidable para el deporte nacional.