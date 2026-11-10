[VIDEO] La aventura extrema que vivió Dallys para ir a chambear “No conseguí auto, voy en motobolt. Dios me bendiga”, le dijo Dallys Ferreira a sus compañeros antes de subirse sobre dos ruedas para trasladarse has…

“No conseguí auto, voy en motobolt. Dios me bendiga”, le dijo Dallys Ferreira a sus compañeros antes de subirse sobre dos ruedas para trasladarse hasta el Trece para su programa “Amanece Paraguay”. El momento de su llegada al canal quedó grabado y se hizo viral en las redes sociales. ¡Mava piko oimo´ata!

En charla con Crónica contó el motivo, “lo que pasa es que India y Nico fueron a Buenos Aires en el auto”. Lo cierto es que apurope llegó la conductora del programa y apenas pagó todito el servicio y entró corriendo al estudio.

Al toque empezaron a tirarle buena onda los seguidores, “me gusta tu humildad”, “que lindo ver como le pagaste en billetes”, “me gusta Dallys, así nos manejamos millones de mujeres del país”, dijeron.