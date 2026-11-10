[VIDEO] ¡Nde tavy! Adelantó el carnaval y enloqueció al rollo Guyryry de aquellos generó Arita Jimenez, la campeona del Baila Conmigo Paraguay 2024 cuando se desarmó en la pista de baile en el cierre del Brasil …

Loperro no se controlar y armaron un guyryry para ovacionar a la cuerona.

Guyryry de aquellos generó Arita Jimenez, la campeona del Baila Conmigo Paraguay 2024 cuando se desarmó en la pista de baile en el cierre del Brasil Mix. Que locura como movió el bote y como enloqueció el rollo con su despliegue. Con el ritmo y los movimientos loperro vivieron un verdadero carnaval rapai en el estudio del “Baila”.

La reina de los pasos prohibidos hizo todo, sambó, pelo cuero, sacó los pasos prohibidos, brillo y dejó boquiabierto a todos con el tremendo espectáculo.

Como toda una vedette, Ara tiño el escenario de tonos plateados, celestes y blancos. Así es como se adueñó de todas las miradas. En la redes sociales las repercusiones estuvieron mbarete porque hasta le pidieron que vuelva al bailongo, mientras otros tiraron que dejó la vara muy elevada.

Pero también estuvieron los que se encargaron de dividir los comentarios y dispararon, “Nilda es la reina del Baila Conmigo, ahora”. Así es como aparte de encender el fuego del carnaval, se prendió avei la polémica.