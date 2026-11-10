[VIDEO] Quieren hacer un balneario de la casa de verano de “Chanti” Un tema que generó revuelo en los medios de comunicación fue la casita que se construyó el expresi “Chanti”, en San Bernardino. Desde el día uno que …

Un tema que generó revuelo en los medios de comunicación fue la casita que se construyó el expresi “Chanti”, en San Bernardino. Desde el día uno que loperro se enteraron de la existencia de este inmueble surgieron los chusmerios y el factor común de todos fue, ¿Cómo pucp construir semejante mansión con un salario de 35 millones de guaraníes?

El programa Será Un Gran Día del Trece se metió en el análisis y la periodista Belé Rivas tiró la precisa, cuando sus compañeros tenían un enlace desde la casa de verano, en pleno momento en que se realizaba el allanamiento. “Para mi que tiene que dejar eso como balneario para que la gente vaya a disfrutar por lo menos”, he´i la comunicadora y el rollo estalló de risas.

Al toque loperro empezaron a ponerse de acuerdo con Belén y algunos ya empezaron a turar sus reservas para hacer uso del lugar a finales del mes, otros mientras tanto le buscaban el nombre perfecto. Lo cierto es que no quedó mal la idea.