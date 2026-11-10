Ya le sacaron el pañuelo colo’ó a Chanti, chau de la ANR El Tribunal de Conducta de la ANR resolvió este martes la expulsión de Santiago Peña de las filas del Partido Colorado.

Otra roja más para Chanti. La Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado, ya le mostró tarjeta de expulsión al ex presidente de la República, Santiago Peña.

Por decisión del Tribunal de Conducta, la ANR resolvió este martes 10 de noviembre la expulsión de Santiago Peña de las filas del Partido Colorado mediante la Resolución T.C. N.º 10/2026.

El principal motivo de la decisión tiene que ver con el juicio político del pasado 6 de noviembre en contra de Chanti, que lo declaró culpable por mal desempeño de funciones. El Tribunal sostuvo que Peña incurrió en conductas que vulneraron el Estatuto Partidario y el Código de Ética, además de causar un grave daño al país y a la agrupación política.

En los próximos días la resolución será comunicada a la Junta de Gobierno y al Tribunal Electoral Partidario para su registro. Tras una década de afiliación, Peña queda fuera de las filas de la ANR, según la resolución partidaria.