“Bachi” habló sobre “Chanti” y la feroz macanada que se mandó: “dolor en el alma” Cuando aparecía en los papeles, con una serie de títulos, estudios en el exterior, carrera en bancos privados y la carrera política, la figura de San…

Cuando aparecía en los papeles, con una serie de títulos, estudios en el exterior, carrera en bancos privados y la carrera política, la figura de Santiago Peña supo cautivar a ciento de miles de paraguayos que lo votaron sin pensar dos veces. Sin embargo, el tiempo hizo lo suyo y la realidad sopapeó al rollete, incluso a los cercanos, como el propio “Bachi” Núñez quien no dudó en decir que lo hecho por el hoy expresidente le produce “dolor en el alma”.

“En una sola frase puedo decir que fue una decepción” he’i de entrada para luego decir que “se le pueden poner todos los apelativos porque hay un daño tremendo. No solo a los ahorristas sino también a las instituciones públicas”.

Además sobre la expulsión de la ANR con base a todo lo que pasó indicó que “eso es lo mínimo que se podía hacer y lo digo con el dolor en el alma. Reconocer eso”.

Por otro lado, sobre el accionar de los órganos que llevan adelante las investigaciones en torno al caso, dijo que hay que “dejar trabajar” y apuntó que “por primera vez en la historia del Paraguay vemos a un expresidente de la República privado de su libertad y todos los nexos probables también”, he’i, asegurando que no dejará de observar lo que siga haciendo tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial.