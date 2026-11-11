¡Dejá de romper los… papeles!: ordenan 10 días de “reflexión” para funcionaria Ni piedra ni tijera. Papel. Puro papel. Pero rotos. Eso fue justamente lo que la condenó a chuparse unos cuántos días de detención a una funcionaria …

Ni piedra ni tijera. Papel. Puro papel. Pero rotos. Eso fue justamente lo que la condenó a chuparse unos cuántos días de detención a una funcionaria de ueno Casa de Bolsa, luego que el juez penal de garantías, Marcelo Saldívar, decretara prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Policía Nacional.

Andrea, quien se desempeñaba como jefa de Operaciones en la mencionada entidad hasta que todo se fue al mazo en cuestión de horas, fue imputada por frustración de la persecución penal al intentar hacer desaparecer ¡a mano!, habiendo tantas máquinas, una serie de documentación que tenía relación con movimientos dentro de la casa de bolsa.

El “apuro” por hacer desaparecer esa evidencia hace sospechar a los investigadores que los registros podrían tener relación con “Chanti”, por lo que se convierte en evidencia documental dentro del proceso que se lleva adelante contra las firmas intervenidas del Grupo Vázquez y el propio expresidente de la República así como otros “fundicionarios” del Estado.