¡El que le hace reír al rollo hoy sopla las velitas! En un momento complicado en su carrera profesional, el talentoso humorista Iván López cumple un año más de vida y está muy ansioso por soplar la veli…

En un momento complicado en su carrera profesional, el talentoso humorista Iván López cumple un año más de vida y está muy ansioso por soplar la velita. El simpático recibió el cariño del rollo que le dedicaron posteos, saludos de buenos deseos y por sobre todo le robaron una risa.

En las felicitaciones faltaron algunas fotitos prohibidas que desnudaron momentos íntimos de su infancia. Sus historias se llenaron de buenas vibras que le recargan las pilas para seguir creciendo y buscar avei nuevas experiencias en el mundo de la comunicación, porque en lo humorístico queda bien claro que es el rey de las risas.

El fin de semana pasado tuvo un encuentro muy cercano con sus seguidores de Ciudad del Este. El ovetense pasa un día inolvidable rodeado de la gente que le quiere.¡Feliz cumple Ivanlo!