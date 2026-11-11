Están pastelosos porque cumplen Boda de Bronce ¡Que purete! Lindos recuerdos saltaron en las historias de José Canale y su doña Yessica Ramírez. La familia del pelotero albirrojo hoy está de fiesta porque se c…

Lindos recuerdos saltaron en las historias de José Canale y su doña Yessica Ramírez. La familia del pelotero albirrojo hoy está de fiesta porque se cumplen 8 años de que se dieron el “Sí”, frente al altar, para unir sus vidas y ser felices.

La doñita le acompaña al capo del chute en todas las jugadas, pero es la dueña del pase de su corazón. ¡Qué tierno! Lo cierto es que los tortolitos viven felices, cumplen sus sueños y tuvieron un año de locos en este 2026 con todo lo vivido en la Copa del Mundo 2026. La familia completa vive en curepilandia porque Canale chuta por Lanús y gracias al fruto del

amor tienen tres hermosas hijas.