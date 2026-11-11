Mareado de tantas vueltas: “Ya perdí la cuenta”, he’í Fer Cardozo El volante Franjeado palpita lo que puede ser una nueva consagración con el Decano, al que considera, el “mejor equipo por lejos”.

Olimpia se prepara para lo que será la definición del Torneo Clausura el próximo 22 de noviembre. El plantel Franjeado espera dar el golpe ante Trinidense y poder gritar campeón por segunda vez en este 2026.

Muchos futbolistas repetirán vuelta olímpica este año, pero otros ya están acostumbrados a esta clase de conquistas con la Franja Negra. Este es el caso de Fernando Cardozo, hombre de la casa, que ya supo ser campeón varias veces con el Decano, tanto, que no sabe cuantos títulos lleva oficialmente.

“Ya perdí la cuenta de cuántos títulos gané con Olimpia. Tengo varios, no sé si voy por el noveno o el décimo. Estamos por buen camino. Acá uno se cría ganando copas y siempre quiere salir campeón. Por suerte, estamos cerca de uno más”, resaltó.

Cardozo se volvió pieza clave para “Vitamina” en este segundo semestre del año y no tiene dudas de que el Decano es el mejor equipo del fútbol paraguayo.

“Desde el primer día que entrenamos, en diciembre del año pasado, nos pusimos metas. Las cumplimos en el primer semestre y también estamos cumpliendo las del segundo. Pasa mucho por la unidad del equipo y el trabajo que está realizando el entrenador. Los compañeros también se portan. Por eso tenemos un buen presente y somos el mejor equipo”, aseguró.