Miss homenajeó a Juana de Lara con su outfit de despedida Miss Charm Paraguay 2026 Fátima Rodríguez, sorprendió al llegar en un automóvil antiguo al aeropuerto y luciendo un original outfit en el que pintó e…

Miss Charm Paraguay 2026 Fátima Rodríguez, sorprendió al llegar en un automóvil antiguo al aeropuerto y luciendo un original outfit en el que pintó el rostro de Juana de Lara, como homenaje a la historia y la identidad nacional.

Con esta creación, Fátima fusionó moda, arte e historia, llevando un mensaje de identidad cultural antes de emprender su viaje rumbo a Vietnam, donde representará al país en el certamen internacional Miss Charm 2026.

Con la bandera tricolor y el orgullo de sus raíces, Fátima inicia una nueva experiencia internacional con el objetivo de dejar en alto el nombre del Paraguay.