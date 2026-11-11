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Farándula

Miss homenajeó a Juana de Lara con su outfit de despedida

Miss Charm Paraguay 2026 Fátima Rodríguez, sorprendió al llegar en un automóvil antiguo al aeropuerto y luciendo un original outfit en el que pintó e…

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Miss Charm Paraguay 2026 Fátima Rodríguez, sorprendió al llegar en un automóvil antiguo al aeropuerto y luciendo un original outfit en el que pintó el rostro de Juana de Lara, como homenaje a la historia y la identidad nacional.

Con esta creación, Fátima fusionó moda, arte e historia, llevando un mensaje de identidad cultural antes de emprender su viaje rumbo a Vietnam, donde representará al país en el certamen internacional Miss Charm 2026.

Con la bandera tricolor y el orgullo de sus raíces, Fátima inicia una nueva experiencia internacional con el objetivo de dejar en alto el nombre del Paraguay.

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