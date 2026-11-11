¿No hay aptos para el cargo? Lleva 1095 días solterita La cuerona Ana Laura Chamorro festejó con tuti voi el “Día de los solteros”, revoloteó las manos al aire, cantó y se mostró muy feliz por su día. Est…

La cuerona Ana Laura Chamorro festejó con tuti voi el “Día de los solteros”, revoloteó las manos al aire, cantó y se mostró muy feliz por su día. Está a punto de cumplirse tres añitos de la ruptura de su última relación sentimental y desde ahí no volvió a tener un chuli pyahu. Loperro meten curriculum a full, pero al parecer nadie reúne los requisitos para ocupar el lugar en su cora. ¡¿Mba´e piko lo que sucede todo Ana Lau?!

Al ritmo del “Dipy papá”, sacó los pasos prohibidos en cabina, cantando, “hay que lindo es ser soltera, me encanta vivir todo el día alpedo”, he´i. Su compañero al toque le preguntó, “¿por qué vos estás tan feliz?”, y ella sin pestañear le respondió, “hoy es mi día papá. Así nomás te voy a decir. Es el día de los solteros, y como yo estoy soltera…”

As u dupla radial le llamó la atención el tiempo que lleva la cuerona solitaria y sacó la maquinita de calculos para ser exacto en los números y tiró la precisa, “exactamente hace 1095 días que Ana está soltera”, he´i. ¡Ndi barbaroo!