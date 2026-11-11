Paraguay es bicampeón en el Mister Teen Universe Maxi Duarte de 19 años, se consagró ganador del Mister Teen Universe Internacional que se realizó en Panamá y del cual formaron parte candidatos de t…

Maxi Duarte de 19 años, se consagró ganador del Mister Teen Universe Internacional que se realizó en Panamá y del cual formaron parte candidatos de todo el mundo.

Este premio es muy importante para Maxi y nuestro país, ya que logró el tan ansiado back to back, pea he’ise logró el bi. Es su segunda corona de manera consecutiva.

El demostró preparación, disciplina, carisma y seguridad en cada una de sus presentaciones, destacándose entre los candidatos y dejando en alto el nombre de Paraguay.

Esta conquista es también el resultado de un intenso proceso de preparación y trabajo en equipo, bajo la dirección nacional de Raúl Caballero Amarilla, quien acompañó y respaldó al representante paraguayo durante este camino internacional.