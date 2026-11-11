Pelea en pleno tráfico terminó con un finado

De no creer. Este miércoles por la tarde, sobre la Avenida Félix Bogado, entre Battilana y Padre Cassanello, en Asunción, se generó una fuerte discusión entre dos automovilistas en pleno tráfico.
De repente, uno de ellos bajó y fue a encarar al otro y le terminó aplicando varios puñetazos según se ve en el video que otro chofer venía filmando. El hombre que vestía de negro terminó dándose a la fuga según los testigos.
Como saldo de esta discusión resultó muerto el señor Walter Adolfo Cuevas Mendoza, de 48 años de edad.
El forense señaló un infarto agudo de miocardio como causa probable de muerte. La investigación sigue.
🚨MUERE TRAS RECIBIR VARIOS GOLPES -Walter Adolfo Cuevas Mendoza (48) murió tras una discusión. Según testigos, un hombre bajó de un auto gris, se acercó al vehículo de Cuevas, lo golpeó varias veces y se retiró. -El forense señaló un infarto agudo de miocardio como causa probable de muerte. La investigación sigue. 📍Félix Bogado y Capitán Battilana, barrio San Vicente – Asunción.— Raúl Bogarín (@Raulbogarin) November 11, 2026