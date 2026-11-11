Pelea en pleno tráfico terminó con un finado Una fuerte discusión entre dos automovilistas terminó con uno de ellos aplicándole varios puñetazos al otro y este último ñanderejá en plena avenida Félix Bogado.

El momento de la discusión que luego terminó en tragedia.

De no creer. Este miércoles por la tarde, sobre la Avenida Félix Bogado, entre Battilana y Padre Cassanello, en Asunción, se generó una fuerte discusión entre dos automovilistas en pleno tráfico.

De repente, uno de ellos bajó y fue a encarar al otro y le terminó aplicando varios puñetazos según se ve en el video que otro chofer venía filmando. El hombre que vestía de negro terminó dándose a la fuga según los testigos.

Como saldo de esta discusión resultó muerto el señor Walter Adolfo Cuevas Mendoza, de 48 años de edad.

El forense señaló un infarto agudo de miocardio como causa probable de muerte. La investigación sigue.