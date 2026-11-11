Peña podría tomar cocido y masticar galleta por mucho tiempo: “hasta 15 años”

Así como viene la mano, es muy probable que Santiago Peña tenga que tomar cocido y masticar galleta por un buen tiempo. Eso sí: gratis con alquiler incluido. Es que la agente fiscal Verónica Valdez tiró que están como para pedir hasta 15 años de pena privativa de libertad para el expresidente considerando la “ensalada” de delitos en los que incurrió.

Durante la conferencia de prensa realizada esta mañana por el Ministerio Público en relación al caso, la fiscal Verónica Valdez detalló que el expresidente de la República Santiago Peña se expone a 15 años de prisión “que podría ser aplicada conforme a las calificaciones que ahora están previstas por un concurso, ya que es más de un hecho punible”.

Actualmente, Peña está imputado por lesión de confianza y conflicto de intereses, porque mientras se desempeñaba como presidente de la República, aún tenía acciones en Ueno Bank. Lo que hace que la pena se eleve tanto es que existen agravantes en ambos hechos punibles.

Vichean salidas

En los días previos a los allanamientos en la casa de Peña en SanBer, vecinos dijeron que se pudieron ver una serie de vehículos entrando y saliendo. Al respecto, la agente dijo que cuentan con los circuitos cerrados para corroborar esa info y buscar identificar a los posibles “visitantes” en el caso que se compruebe que tal movimiento efectivamente se realizó.