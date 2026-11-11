Referente del Brighton ovy’a syry con Gómez Pascal Gross, uno de los veteranos del equipo de la Premier, se deshizo en halagos con el paraguayo por sus golazos.

El mediocampista y referente del Brighton, Pascal Gross, no paró de elogiar la capacidad goleadora de uno de los actuales ídolos de las Gaviotas, Diego Gómez, destacando que el jugador parece no querer meter la pelota en el arco de manera común.

“No marca goles normales”, señaló Gross a la BBC Radio Sussex. “Creo que ni siquiera lo intenta. Si está muy cerca de la portería, probablemente se sienta más incómodo que cuando tiene el balón a unos 20 metros. Nunca anota goles convencionales; siempre son auténticos golazos”, dijo Pascal.

El compañero del equipo inglés también habló de la contundencia física y la pegada descomunal de Gómez, virtudes que suelen dejar sin ninguna reacción a los arqueros rivales cada vez que remata desde media distancia. “Tiene una potencia fuera de lo común. Cuando golpea el balón, si va a puerta, supone un gran problema para el portero. Así es como le pega” he’i.