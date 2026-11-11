Sergio quiere bailar en la final y con la Copa “El Bailador” habló sobre el presente azulgrana de cara a la crucial semifinal de la Copa Paraguay ante Sol de América.

Sergio Araujo, delantero de Cerro Porteño, oñe’e con los medios este miércoles sobre lo que se viene para el Ciclón, más específicamente sobre la semifinal de la Copa Paraguay ante Sol de América. El jugador habló también sobre la temporada y dijo que esperan cerrar el año con alguna conquista.

“Este semestre ha sido muy complicado. Hemos ganado pocos partidos, hemos decepcionado un poco a la gente. No pudimos conseguir buenos resultados, que seguramente se nos escapó a nosotros mismos. Somos seguros 100% culpables los jugadores. Así que nada, este final es lindo. Ahora el domingo tenemos una semifinal muy importante que de pasarla después vamos a tener una gran final y esperamos poder consagrar el año con algún triunfo”, he’i Araujo a los periodistas.

Sobre lo enojados que están los aficionados del Ciclón, hizo una autocrítica y reconoció que no estuvieron a la altura este año, pero pidió comprensión para el aficionado y respeto su opinión, además de afirmar que se encuentran trabajando, apuntando a que en un momento las cosas van a mejorar y llegarán los triunfos.

“Creo que lo más importante es darle una alegría a la gente. Creo que está en nuestras manos el partido del domingo. Tenemos que ganar para poder pasar a la final y ahí poder dar una alegría a la gente”, subrayó el “bailador”.