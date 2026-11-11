Sol y Cerro no se moverán de Itauguá La segunda semifinal de la Copa Paraguay entre el Danzarín y el Ciclón mantendrá su sede.

A pesar de algunos chismes que aparecieron en estos días acerca de que el partido entre Sol de América y Cerro Porteño podría cambiar de escenario y no jugarse en el Luis Salinas de Itauguá, el presidente del equipo de Villa Elisa, el también periodista Óscar Acosta, confirmó que se mantiene todo como inicialmente se programó.

A través de su cuenta en X, Acosta escribió: “Con todo respeto al pueblo del club Cerro Porteño: Ningún dirigente de la institución se comunicó conmigo para plantear un cambio de escenario”.

“Los clubes tenemos un microciclo técnico que respetar y eso es lo que haremos. Jugaremos en la cancha que asignó la Asociación Paraguaya de Fútbol”, agregó “Óscar Marandu”. Es así que, a pesar de que el estadio Luis Salinas puede quedar chiquito para la segunda semifinal de la Copa Paraguay, el choque se desarrollará el domingo 15 de noviembre, a las 18:00, tal cual como se había programado.

El primer chute por la semifinal del Torneo, Recoleta vs. Libertad, será en La Arboleda, el sábado 14 de noviembre, también a las 18:00. Estos juegos decisivos de la Copa Paraguay se jugarán este fin de semana para aprovechar que no hay fecha del Torneo Clausura.