Una “medusa” sobrevuela una base militar en Alaska: ¿es algo de este mundo? Un extraño objeto volador no identificado con silueta similar a la de una medusa fue captado en video mientras sobrevolaba los alrededores de Anchora…

No se sabe qué es la cosa “tentaculosa” que se manifestó en el aire.

Un extraño objeto volador no identificado con silueta similar a la de una medusa fue captado en video mientras sobrevolaba los alrededores de Anchorage, Alaska. El fenómeno, reportado por el Daily Mail, duró apenas tres minutos antes de desaparecer sin dejar rastros ni explicación oficial.

El avistamiento ocurrió el 15 de junio a las 22:13, aprovechando la luz del cielo nocturno estival. Sara Jane Osborn viajaba como copiloto junto a su esposo, Pete Osborn, por la Sexta Avenida cuando divisó la figura mientras fotografiaba un arcoíris. Tras estacionar en el centro para observar mejor, descubrió que no era un mosquito en el cristal, sino una estructura oscura de gran tamaño y destellos plateados.

El objeto avanzaba hacia la Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER), instalación clave que alberga cazas F-22 Raptor y coordina la defensa aérea de la región. Pese a la cercanía con la base estratégica, las autoridades no se han pronunciado sobre el origen del enigma.