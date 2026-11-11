[VIDEO] Atendé lo que cocinó Arnaldo André en su cumple

El galán de galanes demostró que los años no le vienen solos, ¡vienen con pura facha y sencillez!
El actor de telenovelas Arnaldo André festejó sus flamantes 83 primaveras. Para ello llegó hasta un local de curepilandia donde hacen comida paraguaya y lejos de pedir plato servido en bandeja de plata, sorprendió a todos metiéndose de lleno a la cocina.
Le puso garra al almidón y el queso, y deleitó a los presentes cocinando un feroz y delicioso mbeju. Pero la cosa no terminó ahí: el querido actor paraguayo se calzó el papel de mozo, llevó los pedidos mesa por mesa y atendió de primera a los clientes, dejando a todos con la boca abierta y el corazón contento.
“Un verdadero placer recibir a Arnaldo André en nuestra casa. 🤎 Celebró su cumpleaños junto a nosotros y nos regaló el hermoso gesto de compartir nuestra cocina y atender a nuestros clientes. Un encuentro que nos llevamos con mucho cariño" escribieron desde la cuenta del local Mbeyucafé ubicado en Buenos Aires.