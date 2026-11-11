[VIDEO] Atendé lo que cocinó Arnaldo André en su cumple El actor paraguasho que hace años reside en curepilandia, llegó hasta un local para celebrar su cumple.

El galán de galanes demostró que los años no le vienen solos, ¡vienen con pura facha y sencillez!

El actor de telenovelas Arnaldo André festejó sus flamantes 83 primaveras. Para ello llegó hasta un local de curepilandia donde hacen comida paraguaya y lejos de pedir plato servido en bandeja de plata, sorprendió a todos metiéndose de lleno a la cocina.

Le puso garra al almidón y el queso, y deleitó a los presentes cocinando un feroz y delicioso mbeju. Pero la cosa no terminó ahí: el querido actor paraguayo se calzó el papel de mozo, llevó los pedidos mesa por mesa y atendió de primera a los clientes, dejando a todos con la boca abierta y el corazón contento.

“Un verdadero placer recibir a Arnaldo André en nuestra casa. 🤎 Celebró su cumpleaños junto a nosotros y nos regaló el hermoso gesto de compartir nuestra cocina y atender a nuestros clientes. Un encuentro que nos llevamos con mucho cariño" escribieron desde la cuenta del local Mbeyucafé ubicado en Buenos Aires.