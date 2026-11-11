[VIDEO] Atendé un poco quién es remador profesional En una charla muy particular Sergio Leoz, interactuó con la atleta olímpica Ale Alonso y ahí le confesó sus cualidades como remador.

El Método Leoz contó con la participación especial de la remadora olímpica, Alejandra Alonso, quien se lució representando a Paraguay en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Lo cierto es que el presentador del espacio, Sergio Leoz le dió una linda bienvenida a su invitada y he´i, “yo acá te puedo dar muchos consejos también”.

“Yo te vi mucho en los juegos olímpicos, aprendí mucho, pero quiero aprender un poco más contigo. Es que yo tengo algunos recursos que te puedo enseñar para remar mejor. Yo soy un gran remador. Yo he remado toda mi vida, la pasé muy mal. Yo demasiado mucho remé”, he´i el cómico al borde de las lágrimas.

Leoz estuvo finito con sus preguntas y más adelante le preguntó a la atleta quienes son sus remeros favoritos, Ale le contó todito y luego escuchó cuando el conductor le confesó, “a mi me gustan mucho las remeras de Pink Floyd, también me gustan las remeras holgadas”, he´i.