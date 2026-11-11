[VIDEO] ¡De la rabia tachó el logo del banco que hizo guyryry en Paraguay! Blake Webb estalló del enojo contra lo que le hicieron al pueblo paraguayo y tiró su descargo en las redes sociales, para solidarizarse con el rollo.

“El Gringo” de Rosario Tijeras, el actor Blake Webb, que estuvo más de un mes y medio de visita en Paraguay, he´i que, “me da muchísimo coraje y tristeza lo que pasó con el banco y la presidencia . Estuve seis semanas en Paraguay, llegué siendo un desconocido y me recibieron con muchísimo cariño, conocí a gente trabajadora, que me hizo sentir como si yo estuviera en casa”, expresó la estrella de Netflix.

Para el capo de la ficción no fue una novedad ver al rollo exigiendo respuestas a los responsables. “Me dio mucho orgullo ver como ustedes hicieron para tener respuestas, la verdad no me sorprendió nada. Me recordó a los paraguayos alentando a la albirroja en el mundial”, confesó.

Por último lanzó buenos deseos para loperro y anunció algo purete para sus fanáticos, “de corazón espero y rezo para que se recuperen todos juntos y pronto lo que tanto les costó ganar. Nos vemos en enero”, he´i.