[VIDEO] “¿De qué me sirve que se vayan presos?”, tiroteó contra los de ueno “El daño es demasiado grande. ¿Y qué podrida me tiene cuando siempre decimos que se vayan presos? ¿Y de qué me sirve también a mí?”, tiroteó muy enoj…

“El daño es demasiado grande. ¿Y qué podrida me tiene cuando siempre decimos que se vayan presos? ¿Y de qué me sirve también a mí?”, tiroteó muy enojada la periodista Maricel Thomen para referirse al caso de ueno bank. Desde el inicio del guryry se mostró muy afectada y consideró todo el sarambí que armaron lo malevos como una verdadera injusticia.

Sus dichos se dieron durante su programa televisivo “El Repasador”, donde hicieron un breve analisis de la situación. Ella argumentó que no tiene sentido la prisión porque, “ellos salen y disfruta después la plata robada. ¿A mí de qué me sirve que se vayan presos? Si al cabo de cinco o diez años van a salir. Y van a irse a vivir, no sé, a otro país. A donde quieran. Y con todo el dinero robado. A Finlandia”, dijo.

Luego sentenció, “a estos hay que dejarlos pelados, más secos que lengua de oro. Así de sencillo. Tienen que salir sin un mango. Sin nada. O sea, tienen que estar en la cárcel, pudrirse si es por mí, pero sin un mango. Sin ningún privilegio. Sin nada. Que haga, no sé, guampa ahí en el”.