[VIDEO] La imagen del padre que tocó el corazón de todo un pueblo

En un frío pasillo del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, la desesperación y la fe se fundieron en una sola imagen: don Rigoberto de rodillas frente a la pared, con la gorra en el suelo y el alma entera puesta en una plegaria por la vida de su hijo.
No le quedaban recursos para cubrir los medicamentos ni los gastos médicos; solo le quedaba el amor inquebrantable de un padre que se niega a rendirse.
Aquella oración silenciosa no tardó en tocar los corazones correctos. La respuesta llegó vestida de solidaridad: gente común, trabajadora y humilde, comenzó a acercarse hasta el hospital para tenderle la mano.
Moneda a moneda, billete a billete y con abrazos llenos de aliento, la comunidad demostró que cuando el desamparo acecha, el pueblo abraza y sostiene al pueblo. Don Rigoberto se arrodilló implorando auxilio al cielo, y la respuesta se hizo carne en la generosidad de su propia gente.