[VIDEO] La imagen del padre que tocó el corazón de todo un pueblo Conocé la historia de don Rigoberto Benítez, quien solo pedía por la salud de su hijo. La gente no dudó en darle una mano.

En un frío pasillo del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, la desesperación y la fe se fundieron en una sola imagen: don Rigoberto de rodillas frente a la pared, con la gorra en el suelo y el alma entera puesta en una plegaria por la vida de su hijo.

No le quedaban recursos para cubrir los medicamentos ni los gastos médicos; solo le quedaba el amor inquebrantable de un padre que se niega a rendirse.

Aquella oración silenciosa no tardó en tocar los corazones correctos. La respuesta llegó vestida de solidaridad: gente común, trabajadora y humilde, comenzó a acercarse hasta el hospital para tenderle la mano.

Moneda a moneda, billete a billete y con abrazos llenos de aliento, la comunidad demostró que cuando el desamparo acecha, el pueblo abraza y sostiene al pueblo. Don Rigoberto se arrodilló implorando auxilio al cielo, y la respuesta se hizo carne en la generosidad de su propia gente.