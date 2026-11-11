[VIDEO] Las mamis noventosas versus las modernas... ¿En qué equipo estás? Lali González armó guyryry jeyma en las redes sociales al mostrar una comparación de cómo era la maternidad en la década de los 90’ y cómo es todo en…

Lali González armó guyryry jeyma en las redes sociales al mostrar una comparación de cómo era la maternidad en la década de los 90’ y cómo es todo en estos nuevos tiempos. Lo cierto es que el rollo estalló de risa y aplaudió semejante creatividad.

En el contenido se observa como las mamis noventosas eran un poco más estrictas en la toma de decisiones con los hijos en la casa, “mientras sigan viviendo bajo mi techo se hace lo que yo diga”, he´i la doña que le puso en su lugar a su hija que le estuvo vicheando que pa se iba a almorzar.

Mientras tanto, las mamis de hoy ndaje apuntan a una educación más inclusiva y comprensiva con los chicos, la mami moderna respondía a sus hija variedad de opciones para comer en el almuerzo y ninguna de ellas voi le gustaba a lo que la madre le respondía, “tranquila mi amor, tranquila hay que soltar, rompe nomas todo”.